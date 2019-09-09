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مرأة

فيتامين يحميك من سرطان الثدي .. دراسة جديدة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:38 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
قسم المرأه
كشف موقع boldsky”" عن دراسة أجريت لفهم الدور الذي يلعبه فيتامين (د) للحد أو لمنع ظهور سرطان الثدي.

وأثبتت الدراسة أن فيتامين( د) له علاقة عكسية مع ظهور مرض سرطان الثدي، بالاضافة أن أكثر النساء عرضة لمرض سرطان الثدي لديهن نقص في فيتامين( د )، على خلاف النساء ذات النسب المرتفعة لفيتامين( د) ، فهن أقل عرضة له بنسبه 45 %.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم اختيار 1666 امرأة لإجراء فحوصات فتبين أن من لديهن نسب مرتفعة من فيتامين (د) تكون معدلات الاستجابة والشفاء مرتفعة جدًا.

ولفتت الدراسة إلى أن فيتنامين (د) هو عامل واحد للوقاية من سرطان الثدي وليس الحل الكامل، بالإضافة أن هناك عوامل تساعد على تطور سرطان الثدي منها : النظام الغذائى، نمط الحياة اليومية، ممارسة الرياضة، وعلم الوراثة.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) :
- الجمبري
- البيض
- عصير البرتقال
- اللبن
- سمك السالمون
- سمك السردين
- الزبادي

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