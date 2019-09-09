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رياضة

مفاجأة.. أهلاوى بديلا لـ إيهاب جلال حال رحيله عن المصري لتدريب المنتخب.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:03 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت عن البديل الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي حال رحيله عن الفريق لـ قيادة المنتخب الأول خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري

وأكدت القناة أن مجلس إدارة النادي المصري تحدثت مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق بشأن قيادة الفريق في حال رحيل إيهاب جلال لقيادة المنتخب الأول. 

وأضافت القناة أن البدري لم يبد موافقته أو رفضه حيث فضل الإعلان عن رأيه النهائي عقب إعلان اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول. 

وتابعت القناة أن البدري فضل تأجيل إعلان قراره خاصة وانه من ضمن الأسماء المرشحة لـ قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة

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