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أخبار العالم

نتنياهو يكشف عن موقع سري تستخدمه إيران لتطوير الأسلحة النووية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:50 م
نتنياهو
نتنياهو
رويترز
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل كشفت عن مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي.

وأوضح أن الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن موقع تطوير الأسلحة النووية الجديد في آباده بإيران.

وتابع "نتنياهو" قائلا: " ادعى الإيرانيون أن مصنع توركيز آباد لصنع السجاد واكتشف العلماء وجود آثار اليورانيوم فيه".

وأضاف: سنواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كل مكان وزمان.

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