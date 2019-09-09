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رياضة

مكة محمد صلاح تشعل السوشيال ميديا وهي تغني بالإنجليزية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:21 م
مكة محمد صلاح تغني
مكة محمد صلاح تغني
مصطفى كرم
نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيديو جديدا لابنته مكة عبر خاصية "story" بموقع انستجرام.

وظهرت مكة ابنة محمد صلاح وهي تلعب على الجيتار وتغني بالإنجليزية مرتدية فستانا باللون البينك.

وكانت مكة أشعلت السوشيال ميديا في آخر ظهور لها بفيديو وهي ترقص في أحد أفراح أقاربها.

ويستعد محمد صلاح مع فريقة ليفربول لمواجهة فريق نيوكاسل في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز السبت المقبل.
مكة محمد صلاح تشعل السوشيال ميديا وهي تغني بالإنجليزية

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