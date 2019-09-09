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توك شو

قيادي منشق: هربت من السودان إلى تركيا بـ 1600 دولار .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:41 م
المستشار عماد أبو
المستشار عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق
محمد القاضي
قال المستشار عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه استمر في السودان لمدة أسبوع قبل الهروب إلي تركيا.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «دفعت ما يقرب من 1600 دولار لعصابات التهريب».

وأوضح: «سألت قيادات الإخوان في السودان عن الدور القطري وكانت الإجابة أنها مصالح شخصية».

وأكد: «دفعت مبلغا من مالي الخاص للعصابة التي قامت بتهريبي إلى تركيا».

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