يومين تصوير تحت الماء.. محمد إمام يكشف عن أصعب مشاهد فيلم لص بغداد

كشف الفنان محمد إمام عن أكثر المشاهد صعوبة واجهته خلال تصوير فيلم "لص بغداد" .



وغرد منذ قليل من خلال حسابه على تويتر قائلا: "أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي .. يومين تصوير تحت الميه .. على عمق ٦ متر .. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس ..وداني بايظة ، مناخيري مسدودة ، زوري واجعني ، و مش شايف ولا حاجة .. بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده" .



ويجسد الفنان محمد إمام بالفيلم شخصية تدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، وأزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.



محمد إمام قدم مسلسل "هوجان" فى موسم دراما شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم.



مسلسل هوجان نت تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.

