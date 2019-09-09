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منوعات

عطل مفاجئ يصيب تطبيق سناب شات

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:37 م
عطل مفاجئ يصيب سناب
عطل مفاجئ يصيب سناب شات
رحيم يسري
أصاب عطل مفاجئ تطبيق "سناب شات"، في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول.

وبحسب موقع "آي مور" فإن عطل أدى لتعطل تطبيق سناب شات ومنع المستخدمين في جميع أنحاء من الوصول للتطبيق.

وقال الموقع إن خدمة سناب شات انقطعت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأجزاء كبيرة من أوروبا.

فيما أفاد رواد على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من بلدان عربية بتعطل تطبيق سناب شات لديهم.

وقال الحساب الرسمي لسناب شات على تويتر "نعلم أن كثير من المستخدمين يواجهون مشاكل في إرسال المحادثات.. ونحن نعمل على حل ذلك".

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