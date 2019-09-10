ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

المخدرات تدفع مدرسة إلى خطف تلميذتها وتطلب فدية من أسرتها.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
أحمد شريف
اتهمت مدرسة باختطاف إحدى تلميذاتها بجنوب أفريقيا لطلب الفدية من أهلها، في جريمة فريدة من نوعها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن ثارينا هيومان، البالغة 27 عامًا، قد دبرت مؤامرة لاختطاف "إيمي لي دي جاجر"، البالغة 6 أعوام، من ذراعي أمها أنجيلين خارج مدرستها بالقرب من مدينة جوهانسبرج، من أجل الحصول على فدية قدرها 110 آلاف جنيه إسترليني لسداد ديون التي تكبدتها نتيجة تعاطي المخدرات.

وفي نهاية المطاف، تم إنقاذ "إيمي لي"، ابنة متسابق القوارب السريعة "ويناند دي جاجر"، بعد أن ارتعد خاطفوها من التغطية الإعلامية ليتركوها في أحد شوارع بمدينة فاندربيجلبارك، بالقرب من المكان الذي اختطفها المدرس منه.

وكان المعلم الخاطف المدرس السابق لاخو الطفلة الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

مثلت المدرسة المتهمة أمام المحكمة يوم الاثنين إلى جانب ليتيتيا نيل، 40 عامًا، وجاكوبوس فان زيل، 50 عامًا، لتسترهم على خاطفة الطفلة أثناء استمرار التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرس ثانوى يتورط فى علاقة جنسية مع تلميذته الأمريكية

عصابة حنينة.. خطفوا الطفلة وأعادوها مرة أخرى بعد أن علموا أنها مريضة

ترشيحاتنا

فى حفل بهيج بحضور الأهل والأصدقاء.. بريطانية تتزوج شجرة!

حظر قيادة السيارات تحت 18 عاما فى قانون المرور الجديد.. وعقوبات تصل للسجن

صديقة مقربة من ميجان ميركل تفضح تصرفاتها بعد زواجها من الأمير هاري.. فيديو

محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لليفربول في شهر أغسطس.. فيديو

بعد إطلاقها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس v6 الجديدة

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا