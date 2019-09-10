جنش: سعيد بتقدير الجميع لي .. ومعنوياتي ارتفعت .. فيديو

وجه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لزملائه والجهاز الفني والإداري ولجمهور نادي الزمالك على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر.



وقال جنش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد بكل هذا الحب ، هذا هو ما سوف نحصده من كرة القدم، انا "مسنود" بحب الناس.



وتابع: أشعر بأنني ابن النادي حتى وإن لم أكن من الناشئين، وسوف أظل دائما جزءا من هذا الكيان ، هتاف الجمهور لي شيء كبير، أعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي ولكن حركتي أصبحت صعبة، كنت أتمنى ان اكون متواجدا.



وأكد جنش : وصلني فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها ان تعبي لم يهدر، وان الجميع يقدرني، وارتفعت روحي المعنوية ، لا استطيع أن أعبر عما أشعر به، ولكني أتمنى ان اعود سريعا، أشكر الجميع.