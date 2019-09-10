اهم الاخبار .. الرئيس السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وإخواني منشق يفضح قيادات الجماعة الإرهابية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الاثنين، الموافق 9 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يطلع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ويوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز.. نيفين جامع: ضخ قروض بقيمة 2.8 مليار جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكدًا اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل إلغاء رسوم تكرار العمرة .. السعودية : إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج
"قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة"، هذا ما أعلن عنه أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
موقف الأهلي من ضم محمود كهربا في يناير.. لجنة التخطيط تدرس الملف
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الموقف النهائي لإدارة النادي الأهلي من ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية
لقيت امرأة مصرعها وأصيب 14 شخصا آخرون، جراء انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال في مدينة ألمانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر: ضابط بالشرطة الهولندية يقتل اثنين من عائلته وينتحر
قال مصدر بالشرطة الهولندية إن ضابطا قتل اثنين من أفراد عائلته بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت مساء يوم الاثنين قبل أن ينتحر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الخطوط الجوية البريطانية تلغي غالبية رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء جميع الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء بعد إضراب طياريها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق يعتذرعلى الهواء: نادم على أفعالى وكنت ماشي في طريق غلط.. فيديو
اعتذر المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن أفعاله خلال الفترة الماضية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخواني عائد من تركيا: حسيت بالأمان أول ما ركبت طائرة مصر للطيران
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه يرى أن مصر تتحرك سريعا نحو الأمام والتقدم، موضحا أن مكانة مصر إقليميًا وإفريقيًا ودوليًا في تقدم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء
تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ باعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه أساء إليه عندما انضم إلى ما يسمى بـ قضاة من أجل مصر وهروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق: السيسي أنقذ الإسلام والإنسانية من شر جماعة الإخوان.. فيديو
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس السيسي والقوات المسلحة أنقذوا مصر من الانهيار علي يد جماعة الإخوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد
وقع الطبيب العجوز فى غرام ممرضته التي تعمل بعيادته بإحدى قرى محافظة الغربية، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية بعد تبادل نظرات الإعجاب حتى وقع فى المحظور، وأصبحا متهمين بعد إلقاء طفلهما من سفاح أمام أحد المساجد بعد ولادته بـ 5 أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني مدافعا عن السيسي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعرض للاستهداف من الجماعة الإرهابية، ومعه الجيش والشرطة والقضاء، موضحا أنه كان من أكثر الشخصيات التي تهاجم الرئيس السيسي ولكنه أصبح من أكثر الداعمين بعد أن عرف حقيقة الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عماد أبو هاشم: المخابرات القطرية جندت الإخواني وليد شرابي .. فيديو
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن المخابرات القطرية قامت بتجنيد الإخواني الإرهابي وليد شرابي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد هروبه من تركيا .. قيادي إخواني لـ موسى: مكنتش بقدر أسمعك.. والإعلامي يرد: كل الإخوان كده
سرد المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ تفاصيل هروبه من مصر إلى تركيا بمساعدة قيادات الجماعة الإرهابية، مرددا: «الإخوان حالوا شيطنة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء بعد 30 يونيو، وصدرت لي صورة خاطئة أن النظام سينكل بي إذا لم أهرب».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني يفضح الدور القطري في تمويل الجماعة الإرهابية بتركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن الإرهابي عمرو عبد الهادي، مجند من وليد شرابي لضرب خصومة من الجماعة الإرهابية، موضحا أن عمرو عبد الهادي عضو بالمجلس الثوري للجماعة الإرهابية الممول من قطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخواني منشق: القيادات تعيش في بذخ والشباب تتسول في شوارع تركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن الجماعة الإرهابية في تركيا في حالة من الانشقاق والتخوين، وقاموا بالتحقيق مع الإرهابي هيثم أبو خليل بادعاء أنه على علاقة بالأمن المصري ورجل أعمال مصري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الخارجية: نتائج إيجابية للغاية للمباحثات مع القيادات والمسئولين السودانيين
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع القيادات والمسؤولين السودانيين، اليوم الأثنين في الخرطوم، أثمرت نتائج إيجابية للغاية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التضامن تعلن صرف المعاشات المحولة على البنوك.. تعرف عليها
تبدأ وزارة التضامن غدا فى صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس الوزراء لوفد البنك الأوروبي: وفرنا 800 ألف فرصة عمل سنويا
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد مجلس مديرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضربها لحد ما ماتت.. قاتل زوجته ببني سويف: كنت بأدبها لإهمالها في تربية ابننا
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم من ضبط فلاح، متهم بقتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بالضرب، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول رد رسمى من قطر على السعودية بشأن الأزمة الخليجية
واصلت قطر أكاذيبها في ردها على البيان السعودي حول حق القطريين دخول أراضي المملكوة، حيث زعمت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، في بيانها، إن الدوحة ملتزمة بسيادة القانون الدولي والدليل على ذلك أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي، بحسب قولها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العقل المدبر للإخوان بتركيا.. يفضح تآمرهم على مصر وشيطنة مؤسسات الدولة .. فيديو
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إنه خرج من مصر عقب ثورة 30 يوينو ليخدم مصر بالخطأ والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية؛ موضحا أنهم يوظفون الدين لصالحهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يطلع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ويوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز.. نيفين جامع: ضخ قروض بقيمة 2.8 مليار جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكدًا اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل إلغاء رسوم تكرار العمرة .. السعودية : إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج
"قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة"، هذا ما أعلن عنه أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
موقف الأهلي من ضم محمود كهربا في يناير.. لجنة التخطيط تدرس الملف
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الموقف النهائي لإدارة النادي الأهلي من ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية
لقيت امرأة مصرعها وأصيب 14 شخصا آخرون، جراء انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال في مدينة ألمانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر: ضابط بالشرطة الهولندية يقتل اثنين من عائلته وينتحر
قال مصدر بالشرطة الهولندية إن ضابطا قتل اثنين من أفراد عائلته بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت مساء يوم الاثنين قبل أن ينتحر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الخطوط الجوية البريطانية تلغي غالبية رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء جميع الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء بعد إضراب طياريها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق يعتذرعلى الهواء: نادم على أفعالى وكنت ماشي في طريق غلط.. فيديو
اعتذر المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن أفعاله خلال الفترة الماضية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخواني عائد من تركيا: حسيت بالأمان أول ما ركبت طائرة مصر للطيران
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه يرى أن مصر تتحرك سريعا نحو الأمام والتقدم، موضحا أن مكانة مصر إقليميًا وإفريقيًا ودوليًا في تقدم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء
تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ باعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه أساء إليه عندما انضم إلى ما يسمى بـ قضاة من أجل مصر وهروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني منشق: السيسي أنقذ الإسلام والإنسانية من شر جماعة الإخوان.. فيديو
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس السيسي والقوات المسلحة أنقذوا مصر من الانهيار علي يد جماعة الإخوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد
وقع الطبيب العجوز فى غرام ممرضته التي تعمل بعيادته بإحدى قرى محافظة الغربية، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية بعد تبادل نظرات الإعجاب حتى وقع فى المحظور، وأصبحا متهمين بعد إلقاء طفلهما من سفاح أمام أحد المساجد بعد ولادته بـ 5 أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني مدافعا عن السيسي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعرض للاستهداف من الجماعة الإرهابية، ومعه الجيش والشرطة والقضاء، موضحا أنه كان من أكثر الشخصيات التي تهاجم الرئيس السيسي ولكنه أصبح من أكثر الداعمين بعد أن عرف حقيقة الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عماد أبو هاشم: المخابرات القطرية جندت الإخواني وليد شرابي .. فيديو
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن المخابرات القطرية قامت بتجنيد الإخواني الإرهابي وليد شرابي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد هروبه من تركيا .. قيادي إخواني لـ موسى: مكنتش بقدر أسمعك.. والإعلامي يرد: كل الإخوان كده
سرد المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ تفاصيل هروبه من مصر إلى تركيا بمساعدة قيادات الجماعة الإرهابية، مرددا: «الإخوان حالوا شيطنة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء بعد 30 يونيو، وصدرت لي صورة خاطئة أن النظام سينكل بي إذا لم أهرب».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قيادي إخواني يفضح الدور القطري في تمويل الجماعة الإرهابية بتركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن الإرهابي عمرو عبد الهادي، مجند من وليد شرابي لضرب خصومة من الجماعة الإرهابية، موضحا أن عمرو عبد الهادي عضو بالمجلس الثوري للجماعة الإرهابية الممول من قطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخواني منشق: القيادات تعيش في بذخ والشباب تتسول في شوارع تركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن الجماعة الإرهابية في تركيا في حالة من الانشقاق والتخوين، وقاموا بالتحقيق مع الإرهابي هيثم أبو خليل بادعاء أنه على علاقة بالأمن المصري ورجل أعمال مصري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الخارجية: نتائج إيجابية للغاية للمباحثات مع القيادات والمسئولين السودانيين
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع القيادات والمسؤولين السودانيين، اليوم الأثنين في الخرطوم، أثمرت نتائج إيجابية للغاية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التضامن تعلن صرف المعاشات المحولة على البنوك.. تعرف عليها
تبدأ وزارة التضامن غدا فى صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس الوزراء لوفد البنك الأوروبي: وفرنا 800 ألف فرصة عمل سنويا
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد مجلس مديرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضربها لحد ما ماتت.. قاتل زوجته ببني سويف: كنت بأدبها لإهمالها في تربية ابننا
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم من ضبط فلاح، متهم بقتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بالضرب، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول رد رسمى من قطر على السعودية بشأن الأزمة الخليجية
واصلت قطر أكاذيبها في ردها على البيان السعودي حول حق القطريين دخول أراضي المملكوة، حيث زعمت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، في بيانها، إن الدوحة ملتزمة بسيادة القانون الدولي والدليل على ذلك أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي، بحسب قولها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العقل المدبر للإخوان بتركيا.. يفضح تآمرهم على مصر وشيطنة مؤسسات الدولة .. فيديو
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إنه خرج من مصر عقب ثورة 30 يوينو ليخدم مصر بالخطأ والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية؛ موضحا أنهم يوظفون الدين لصالحهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.