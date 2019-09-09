بعد هروبه من تركيا .. قيادي إخواني لـ موسى: مكنتش بقدر أسمعك.. والإعلامي يرد: كل الإخوان كده

سرد المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ تفاصيل هروبه من مصر إلى تركيا بمساعدة قيادات الجماعة الإرهابية، مرددا: «الإخوان حالوا شيطنة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء بعد 30 يونيو، وصدرت لي صورة خاطئة أن النظام سينكل بي إذا لم أهرب».



وأضاف عماد خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «بعدما تسللنا إلى السودان، فوجئت بالقيادي الإخواني عبد الله وهدان متوجها معي إلى تركيا، ثم تقابلت مع سمسار يدعى الحاج متين في إسطنبول، مختص بتوفير سكن قيادات الجماعة».



ووجه عماد حديثه لأحمد موسى قائلا: «مكنتش أتخيل إني هرجع مصر، بعد ما أخطأت وهربت، ومكنتش بقدر أسمع الإعلامي أحمد موسى ، ولو حد قالي إني هقعد معاه، كنت هقوله بتحلم».



ورد عليه الإعلامي أحمد موسى على حديث القيادي الإخواني قائلًا: «كل الإخوان كده».