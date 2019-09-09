العقل المدبر للإخوان بتركيا.. يفضح تآمرهم على مصر وشيطنة مؤسسات الدولة .. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إنه خرج من مصر عقب ثورة 30 يوينو ليخدم مصر بالخطأ والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية؛ موضحا أنهم يوظفون الدين لصالحهم.



وأكد عماد أبوهاشم خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الجماعة الإرهابية كانت تسعى إلى شيطنة مؤسسات الدولة المصرية من جيش وشرطة وقضاء؛ منوها بأنه سافر خوفا من التنكيل به بناء على نصيحة الإخوان.



وأشار عماد الى أن قيادات الجماعة الإرهابية وافقت على سفره إلى تركيا برحلة مميزة، موضحا أنه تسلل عبر الحدود السودانية، بطريقة غير شرعية.