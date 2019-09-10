ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عادل عبده يوقع عقد إخراج حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
صدى البلد
طارق موسى
وقع المخرج الدكتور عادل عبده، عقد إخراج وتصميم استعراضات حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين (دورة النجمة نبيلة عبيد)، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، والمقام فى الفترة من ٨ حتى ١٣ أكتوبر المقبل .

يذكر أن المخرج عادل عبده، سبق وأن أخرج حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لمدة 3 دورات، كما أخرج حفل افتتاح وختام مهرجان مسقط ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ومهرجان صلالة عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٠، والعيد الوطني لسلطنة عمان ٢٠١٥، هذا إلى جانب ملحمة الرباط وملحمة فارس ورجال بليبيا.

كما أخرج مجموعة من المسرحيات نذكر منها "مراية حب، ليلة أنس، زى الفل، شقاوة، قطط الشارع"، وأحدث أعماله العرض المسرحي "سيرة حب" الذى يعرض حاليا على مسرح البالون بنجاح كبير للموسم الثانى .

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم9-9-2019.. الأهلي يهزم قطر.. وهذا موقف ضم محمود كهربا في يناير

جريمة بشعة في مدرسة ابتدائي تهز المملكة السعودية

علاج في أقصى درجات السرية .. مايكل شوماخر يدخل المستشفى في باريس

مش هسكت على الإهانة .. محمد رشاد يفجر مفاجأة عن دويتو مع محمد رمضان.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص