عادل عبده يوقع عقد إخراج حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35

وقع المخرج الدكتور عادل عبده، عقد إخراج وتصميم استعراضات حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين (دورة النجمة نبيلة عبيد)، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، والمقام فى الفترة من ٨ حتى ١٣ أكتوبر المقبل .



يذكر أن المخرج عادل عبده، سبق وأن أخرج حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لمدة 3 دورات، كما أخرج حفل افتتاح وختام مهرجان مسقط ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ومهرجان صلالة عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٠، والعيد الوطني لسلطنة عمان ٢٠١٥، هذا إلى جانب ملحمة الرباط وملحمة فارس ورجال بليبيا.



كما أخرج مجموعة من المسرحيات نذكر منها "مراية حب، ليلة أنس، زى الفل، شقاوة، قطط الشارع"، وأحدث أعماله العرض المسرحي "سيرة حب" الذى يعرض حاليا على مسرح البالون بنجاح كبير للموسم الثانى .