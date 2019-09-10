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أخبار البلد

مجلة البيت تحتفي بمرور 19 عاما على صدورها .. وتكرم سفير سنغافورة بالقاهرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
سارة ياسين
تحتفل مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء بمرور 19 عامًا علي صدورها، في احتفال يحضره عدد من السفراء والكتاب والفنانين والمصممين بقاعة البانوراما الشهيرة بمبني الأهرام الرئيسي.

وتكرم المجلة ضيف شرف الحفل، سفير سنغافورة بالقاهرة، بريمجت سداسيفان، حيث تمنحه درعًا تذكاريًا لدوره في توطيد العلاقات الدبلوماسية والفنية والإعلامية ما بين سنغافورة ومصر.

وتفخر مجلة البيت بتأثيرها الواسع في مجال الفنون والعمارة والديكور رغم كونها الأحدث في إصدارات المؤسسة.

وقالت سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، إنه سيتم تكريم سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، باعتباره أحد القامات البارزة، التي ساهمت في توطيد العلاقات الفنية والدبلوماسية بين دولة سنغافورة ومصر، لافتة إلى أن مجلة البيت أصدرت في عام 2016 عددًا كاملًا عن دولة سنغافورة.

وأضافت: "حافظت مجلة البيت خلال الـ19 عامًا الماضية على رقيها ورسالتها الصحفية التي تدعو للجمال والذوق، كما تبنت في أواخر عام 2017 العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة القاهرة 18، مشيرة إلى أن تلك المبادرات تهتم بالتراث وإحياء الحرف والحفاظ عليها، وإعادة مكانة القاهرة كمدينة لتكون مركز للثقافة والفنون ويعاد تخصيص المباني التراثية وهو ما سيحدث في المرحلة المقبلة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن تلك المبادرة كانت بمثابة العصب الرئيسي لنشاط المجلة في الفترة الماضية.

ومن بين الحضور أعضاء مبادرة القاهرة 18، الذين تطلق عليهم سوسن مراد اسم "حراس القاهرة"، منوهة إلي أن حضور عدد من السفراء للاحتفالية يضيف لها ثقل ويعمل على توسيع دائرة الاهتمام.

وستقوم المجلة بالكشف عن مفاجئتين في مجال التصميم والإبداع خلال الاحتفالية.

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