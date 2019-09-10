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حوادث

ضبط 755 كيلو لحوم وأسماك فاسدة وتنفيذ 85 قرار إزالة فى حملة لشرطة البيئة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:06 م
حملة امنية
حملة امنية
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط جميع المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الطب البيطرى عن ضبط مول لبيع اللحوم والمواد الغذائية يحتوى على كميات بلغت 755 كيلوجرام لحوم وأسماك- "2700 كيلوجرام و2538 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى مجال تأمين الإزالات تم تأمين تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات واقعة على "منافع الرى-الأراضى الزراعية- حماية نهر النيل"، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 7 قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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