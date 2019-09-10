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برلمان

مكتب وحيد فى الإسماعيلية يستخرج شهادات الوفاة بعد الخامسة مساء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:06 م
استخراج شهادات الوفاة
استخراج شهادات الوفاة
أسامة علي
قال النائب أحمد البعلى عضو لجنة الاتصالات ونائب محافظة الإسماعيلية إنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن مكاتب الصحة بالمحافظة والمنوطة باستخراج شهادات الوفاة.

وأوضح احمد البعلى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه على مستوى محافظة الإسماعيلية لا يستطيع ذوى المتوفى استخراج شهادة وفاتة بعد الساعة الخامسة مساء إلا عن طريق مكتب واحد فقط على مستوى المحافظة، مؤكدا أن جميع مكاتب الصحة بالمحافظة لا يمكن استخراج شهادة وفاة بعد الساعة الخامسة.

وتابع: هذا الأمر يتسبب فى حالة أرباك شديدة لذوى المتوفى، إضافة إلى انه يمثل ضغط على موظفى المكاتب الوحيد المشار إليه سابقا، معقبا:" لا يعقل أن ذوى المتوفى يتنقلوا بين المراكز عشان شهادة وفاة بعد الساعة 5".

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