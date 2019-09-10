خلال تفقدها سير العمل بمستشفى الزهور والنصر ببورسعيد.. وزيرة الصحة: انتقلنا لعصر جديد في تقديم الخدمة الصحية بمصر.. ولا بديل عن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية

تشيد بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمنظومة الجديدة

تكرم طبيب أسرة بوحدة الميسرة لأدائه المميز ومعاملته الجيدة للمرضى

تتابع الحالة الصحية لطفلين عقب إجراء العمليات اللازمة لهما بمستشفى النصر

صرف مكافأة مالية للعاملين بالمستشفى لأدائهم المميز واجتياز المستشفى لمعايير التسجيل لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية









تفقدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمستشفى الزهور ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، ومعمل التحاليل، وراجعت نماذج الإحالة للمرضى للتأكد من تفعيل نظام الإحالة من وحدات طب الأسرة للمستشفيات، حيث أشادت بنموذج إحالة من الدكتور جمال عبدالمجيد عبدالرحمن، طبيب أسرة بوحدة الميسرة، لأحد المرضى.



وأشاد المريض بمعاملة الطبيب له، وعلى الفور طلبت الوزيرة الدكتور لتكريمه ووجهت له الشكر على أدائه المتميز، مؤكدةً أن رضا المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة هو الهدف الرئيسي لنجاح المنظومة.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، حرصت على عقد اجتماع مع العاملين بالمستشفى، ووجهت لهم الشكر على أدائهم المميز، ومجهوداتهم لخدمة المرضى، مشددةً على ضرورة أن تقوم كل مستشفى ووحدة بالمنظومة الجديدة بعقد اجتماع علمي أسبوعي لتبادل الخبرات بين الفريق الطبي الواحد داخل المستشفى، وشددت على ضرورة المضي قدمًا في تنمية المهارات العلمية والعملية من خلال التدريب الطبي المستمر.



وقال إن وزيرة الصحة أطلعت الفريق الطبي خلال الاجتماع على نتائج زيارتها الأخيرة لإنجلترا، ومكتسبات الزيارة والتي كان الهدف منها التعليم والتدريب الطبي المستمر، بالإضافة إلى تطوير برنامج الزمالة المصرية، مشيرةً إلى إتاحة فرص لكافة الأطباء للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، واعتمادها من الكلية الملكية بإنجلترا.



كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بمستشفى الزهور لما لمسته من خدمة طبية مميزة مقدمة للمرضى، بالإضافة إلى اجتياز المستشفى لمعايير التسجيل الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتصبح هي المستشفى رقم 5 والتي يتم اعتمادها ضمن المنظومة الجديدة، حيث سبقتها مستشفيات التضامن، والنساء والولادة، والنصر، والرمد التخصصي.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الجزار، مدير مستشفى الزهور، تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ووجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان على دعمها الدائم للفريق الطبي والإداريين بالمستشفى وتحفيزهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما هنأت الوزيرة مدير المستشفى بتوليه منصبه كونه أحد الشباب المشاركين في قيادة المنظومة الجديدة، متمنية له النجاح في تقديم خدمة مميزة للمرضى.



كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى أطفال النصر التخصصي؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرفة الرعاية المركزة وأشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة موجهةً الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى وفريق الدكتور مجدي يعقوب.



وقامت بزيارة حالتي الطفلين المولودين بعيوب خلقية بالقلب، وأكدت أنها ستتابع حالتهما الصحية عقب خروجهما بعد إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهما، مشيرةً إلى أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظة بورسعيد ومحافظات القناة، مما يدل على الطفرة الطبية التي حظيت بها منشآت المنظومة في الشهر الثالث من التطبيق.



وأكدت الوزيرة أن الاستجابة لتوجيهاتها بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد جاءت أسرع من المتوقع، مشددةً على أنه لا بديل عن تطبيقها، مشيرةً إلى أن زياراتها القادمة للمحافظة ستركز على متابعة اللقاء العلمي الأسبوعي الذي وجهت بعقده بالمنشآت الطبية بالمنظومة لتبادل الخبرات وتحليل البيانات وحل المشكلات.



ووجهت الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لما قدمه من دعم ومشاركة في وضع أسس العمل بالمنظومة الجديدة، مؤكدةً سعادتها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، ومشيدة بتطبيق نظام الإحالة الذي تقوم عليه المنظومة الجديدة.

وزيرة الصحة: