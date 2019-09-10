تحذر من الأرقام 3 و7 المدونة أسفل الزجاجات البلاستيك.. تعرف على السبب

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن لمعرفة جودة ومدي خطورة العبوات البلاستيكية يجب النظر إلى مثلث التدوير أسفلها لمعرفة مدى صحته من عدمه.



وأكد الحسيني في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب الحرص أثناء شراء العبوات البلاستيك بالنسبة للأطعمة والمشروبات، لخطورة بعض أنواعها علي صحة الطفل وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات المدارس.



وأضاف عضو المجلس، أن المصانع تتفنن في إعداد أشكال كثيرة وجذابة من اللانش بوكس هناك أنواع من البلاستيك قد تضر بصحة طفلك بمجرد تفاعلها مع الأطعمة.



وأوضح الحسيني أن كل رقم له معني كالآتي:



- رقم 1



أكثر أمانا للاستخدام مرة واحدة فقط، والاستخدام المتكرر له يزيد من خطر النمو البكتيري مما يجعله ضار على الصحة، ويوجد بكثرة في زجاجات المياه المعدنية.



- رقم 2



أمن وينصح باختيار هذه الزجاجات، وتستخدم بشكل أكبر في صنع زجاجات الحليب ولعب الأطفال وبعض الأكياس البلاستيكية، كما أنه قابل للتدوير.



- رقم 3



أخطر أنواع البلاستيك لاحتوائه على مواد كيميائية سامة تؤثر على هرمونات الجسم، وتدخل في عدد لا يحصى من المنتجات الاستهلاكية كالتغليف وصنع زجاجات زيت الطهي ولعب الأطفال وإطارات النوافذ وغيرهم، ولا يجب استخدامه مع المواد الغذائية والمشروبات.



- رقم 4



آمن إلى حد ما ولا يطلق مواد كيميائية عند تفاعله مع الأطعمة والمشروبات ويمكن إعادة تدويره واستخدامه في صنع أكياس البقالة والزجاجات القابلة للضغط.



- رقم 5



أكثر الأنواع أمانا وأفضلها وتصلح لجميع المشروبات الباردة والساخنة، فهو مقاوم للحرارة والرطوبة والمواد الكيميائية ويعد أصلح الأوعية البلاستيكية الآمنة لطفلك، لذلك ينصح دائما باختياره.



- رقم 6



خطر وغير آمن على الصحة، ويتسبب في إطلاق بعض المواد السرطانية ويستخدم عادة في إنتاج فناجين القهوة وأغلفة الوجبات السريعة.



- رقم 7



البلاستيك الأكثر خطورة بسبب ما يطلقه من مواد كيميائية وغالبا ما يستخدم في أغراض التغليف.



لذلك فإن أخطر هذه الأنواع المدون عليها الرقم «3» والرقم «7»؛ لأنها دلالة على احتوائها على «ثنائي الفينول»، ويحظر استخدامها في تعبئة المأكولات والمشروبات.

