إخوانى منشق: قضاة من أجل مصر حركة شيطانية.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن سبب انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر كان للرد على المستشار أحمد الزند، معقبا: «حركة قضاة من أجل مصر كانت حركة شيطانية».



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «اعترف أنني أخطأت في حق مصر وأي خطأ في حقها يعتبر جريمة».



وأشار: «وأعتذر للمستشار أحمد الزند لأنني أخطأت في حقه»، مردفا: «اعترف بأن قضاة مصر وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند كانوا على صواب ونحن على خطأ».



وأوضح: «جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يطلقون الكثير من الشائعات ضد المستشار أحمد الزند».



وتابع: «المستشار أحمد الزند قضي على تيار الاستقلال في القضاء»، مؤكدا: «جماعة الإخوان لا يعادون إلا المخلص الوطني».

