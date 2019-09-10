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فن

أنوثة كاملة.. ياسمين صبرى تثير إعجاب الجمهور بـ فستان أبيض مطرز

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:53 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
محمد بدران
نشرت النجمة ياسمين صبرى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.


وارتدت ياسمين صبرى فستانًا أبيض سادة مطرزًا أبرز أنوثتها، واعتمدت على المكياج الهادئ والمناسب لإطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.


وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.


أنوثة كاملة.. ياسمين صبرى تثير إعجاب الجمهور بـ فستان أبيض مطرز

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