فيديو يرصد سرقة أغطية البالوعات.. والصرف الصحي بالقاهرة: سرقة 5500 غطاء سنويا.. فيديو

قال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي منتشرة وتحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها.



وأضاف عادل حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" يتم سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويا بالقاهرة بمعدل 15 غطاء بالوعة يوميا".



وتابع عادل حسن:" سرقة البالوعات كانت منتشرة في حدود القاهرة ولكنها انتشرت في المناطق الراقية أيضا، للقضاء على ظاهرة السرقة نحاول تغيير الأغطية على خرسانة كي لا تتعرض للسرقة، ولكن القاهرة بها 350 ألف غطاء ولا يمكن تغييرها مرة واحدة، والغطاء الزهر يصل ثمنه إلى 5 آلاف جنيه".



وعرض الإعلامي شريف عامر مقطع فيديو يرصد قيام مجموعة بسرقة غطاء بالوعة بأحد الأحياء بالقاهرة.

