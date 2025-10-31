التخطيط تصدر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي.

وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، والذي عُقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث تضمنت مشاركات الوزيرة، الجلسة العامة للمؤتمر، كما عقدت لقاءً ثنائيًا مع نائب وزير الخارجية اليوناني، للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.

وضمن أحداث الأسبوع عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع رئيس بنك التنمية الأفريقي حيث تم بحث الإعداد للزيارة الأولى لرئيس بنك التنمية الأفريقي إلى مصر ضمن المحطات الأولى لزياراته للدول الأعضاء بعد توليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك.

وتزامنًا مع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير؛ استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 25/2026، حيث تبلغ الاستثمارات المستهدفة بقطاع السياحة بخطة 2025/2026 حوالي 116.2 مليار جنيه يستحوذ القطاع الخاص منها على 99.5%.

وتمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة؛ برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الأسبوع المقبل.

كما شهدت «المشاط»؛ احتفالية اليوم العالمي للإحصاء والتي ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز.