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أخبار العالم

الخرباوي: المخابرات البريطانية إمام أئمة الشر.. وتحتها الإخوان وملالي إيران

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:55 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
حسام رضوان
كشف المحامي والمفكر الإسلامي المنشق عن الإخوان ثروت الخرباوي المزيد من الأسرار عن الجماعة الإرهابية في الجزء الثاني من كتابه "سر المعبد"، الذي حذر فيه من دور إخوان الكويت، واصفا إياهم بأنهم الأخطر خليجيا، قائلا إن لديه من الوثائق السرية ما يثبت تخطيطهم ضد دولة الكويت.

وأشار الخرباوي في كتابه إلى أن إخوان الكويت هم من أسسوا الحركات الإخوانية، حيث أسهم شيوخ الإخوان الذين سافروا إلى الكويت في إنشاء 3 حركات للتنظيم، الأول للكويتيين، والثاني للمصريين المقيمين في الكويت، والثالث مختلط لكل الجنسيات.

وأضاف أن الكويت هي مقر البنك المركزي للتنظيم الدولي للإخوان، مشيرا إلى أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك حذر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد من خطر الإخوان، الذين شكلوا حكومة موازية تكون جاهزة في الوقت المناسب بعد إثارة حالات غضب في الشارع، كما سبق وفعلوا لكنهم فشلوا، خاصة وأنهم بالتأكيد سيحملون السلاح في يوم من الأيام.

وحذر من أن إخوان الكويت يكذبون في ادعائهم الانفصال عن التنظيم الدولي.

وقال الخرباوي إن أئمة الشر هم : المخابرات البريطانية إمام الأئمة، تحتها إمامان، الإخوان يمينا وملالي إيران يسارا.

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