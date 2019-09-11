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توك شو

أحمد نبيل يكشف سبب استبعاده من ثلاثي أضواء المسرح.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:58 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان أحمد نبيل إن بدايته كانت بمسرح الأطفال فى الإسكندرية، بالإضافة إلى الإذاعة، مشيراً إلى أنه بعد المسرح عُرضت عليه أعمال فى القاهرة . 

وأضاف "نبيل" فى حواره لبرنامج "صاحبة السعادة" أنه فى مسرح الأطفال كان يقوم بفقرة عبارة عن "حرامي التمثال" وهى من تأليفه وكان عمره صغيرًا للغاية. 

وتابع أنه كان يعمل فى برنامج أضواء المسرح، مشيرًا إلى أنه كان مرشحًا ليكون ضمن ثلاثي أضواء المسرح حيث تم ترشيحه من سمير غانم وجورج سيدهم.

واستكمل أن سمير وجورج وجدوه رفيعاً بالإضافة إلى الصوت الرفيع وبالتالى لن يكون فى نفس مستواهم لذلك تم استحضار الضيف أحمد.

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