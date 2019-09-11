شارلي شابلن يعود إلى الحياة مجددًا مع صاحبة السعادة.. شاهد

قلَّد الفنان أحمد نبيل، الفنان العالمي شارلي شابلن في شخصية البرغوت والحلاق بـ البانتومايم، بحرفية شديدة، على الهواء.





وقال الفنان أحمد نبيل، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات".





وأوضح الفنان أحمد نبيل،: «لقيت إني مش تبع شلة ولقيت الناس اللي كانوا بيقفوا معايا وبيعلموني مش موجودين».



