عروض ثقافية وأثرية في القاهرة التاريخية من 17 أكتوبر حتى 9 نوفمبر

تستعد "آرت دي إيجيبت" لإقامة معرضها الفني الثالث والذي يقام هذا العام في شارع المعز لدين الله الفاطمي، في الفترة من 17 أكتوبر المقبل حتى 9 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونيسكو، وبالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي للقاهرة التاريخية، وذلك في كل من مقعد ماماي السيفي، ومجموعة السلطان قلاوون، وبيت السحيمي، وقاعة محب الدين بشارع المعز.



وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة "آرت دي إيجيبت": "يشارك في معرض المعز هذا العام 28 فنانا مصريا معاصرا عملوا على مدار عام كامل للبحث في تاريخ الأماكن الأثرية التي سيعرضون بها أعمالهم، وذلك من أجل خلق أعمال فنية مركبة تتماشى مع طبيعة هذه الأماكن".



وأضافت "عبد الغفار": " إقامة المعارض الفنية التي تضم الأعمال المعاصرة في هذه الأماكن الأثرية بما تحمله من تاريخ عريق بمثابة فرصة للجمهور لإعادة رؤية التراث بمنظور جديد، ويجعل البعض يعيد اكتشاف جمال وروعة هذه الأماكن التي ربما بعضها لا يحظى بالاهتمام المناسب لمكانتها التاريخية والفنية".



وخلال المعرض تنظم "آرت دي إيجيبت"، مجموعة من العروض الثقافية، والفنية تتضمن مسرحيات قصيرة، وعروضا للكبار والصغار، بهدف نقل أهمية الفن والإبداع، والعادات الصحية والتسامح بين الناس، فضلا عن الورش الفنية التي سيقدمها نخبة من المتخصصين للطلاب حول تاريخ القاهرة وأهمية الحفاظ على التراث المصري الفريد.



يشار إلى أن معرض هذا العام يشارك فيه الفنانين أحمد عسقلانى، أحمد الشاعر، أحمد فريد، أحمد قرعلى، أحمد قشطة، أمير يوسف، ضياء الدين داوود، فريدة الجزار، فتحي حسن، غادة عامر، هاني راشد، هبه أمين.



وهدى لطفي، إبراهيم أحمد، إبراهيم الدسوقي، إبراهيم خطاب، إسلام شبانة، كريم الحيوان، ماريان فهمي، مروان الجمل، مدحت شفيق، معاذ الدماصى، محمد منيصر، محمد شكري، محمد بناوي، شيرين جرجس، طارق نجا، ياسمين المليجي.