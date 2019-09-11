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أخبار العالم

في ذكرى 11 سبتمبر.. لحظات من الدمار والرعب عاشها الأمريكان.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر
رحيم يسري
تحل اليوم الذكرى الـ18 لهجمات 11 ستبمبر، ففي العام 2001 استهدفت 4 طائرات أهدافا في الولايات المتحدة، حيث نفذ 19 فردا على صلة بتنظيم القاعدة هجوما بطائرات مدنية اختطفوها، اصطدمت إحداها بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك وبعدها بدقائق اصطدمت أخرى بمبنى البرج الجنوبي، فيما استهدفت الثالثة مبنى البنتاجون، بينما تحطمت الرابعة قبل وصولها للبيت الأبيض.

وعاشت أمريكا في ذلك اليوم رعبا حقيقيا وتحديدا نيويورك، إذ أن الهجوم وقع في وقت الذروة خلال فترة الذهاب للعمل والمدارس.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقاطع وصور نادرة تعود ليوم الهجوم، وترصد حالة الرعب والذهول التي سيطرت على المواطن الأمريكي في ذلك الوقت.

ورصدت الصور، الدمار الهائل الذي ضرب البلاد جراء انهيار برجي مركز التجارة وسط متابعة وذعر من الرجال والأطفال والنساء.

وفي أقل من ساعتين، قتل نحو 2996 شخصًا وأصيب أكثر من 6000 شخص ، بينهم مئات من رجال الإطفاء وضباط الشرطة.

وتبين الصور المأساة التي عاشها المواطنين، وحالة الرعب التي سيطرت على الشارع الأمريكي في ذلك اليوم.

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