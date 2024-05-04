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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسباب انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان .. تفاصيل

تلفزيون
تلفزيون

كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين،  عن أسباب انخفاض مشاهد التدخين في الدراما إلى 2.4 % مقابل 13% في رمضان 2017، موضحًا أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية وأن الدراما كانت وستظل هي نبض القوة الناعمة لمصر.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المخرج هنري بركات كانت له مقولة مشهورة: «لو في مشهد قتـ ـل مش لازم أجيب قتـ ـل أو مشهد أثناء للقتل، كما هنطبق دا لو متوتر مش لازم اشرب سجائر أو اتعاطي أي شيء».

وأردف  «في الفترة من 2012 حتى 2020 كان هناك سيل من المشاهد التي تحتوي على مشاهد تدخين ومشاهد إدمان، في مشهد في مسلسل بيدي لنفسه حقنة دا مشهد يدخل بيوتنا».

وأوضح  أن الفن والدراما بتدخل كل بيوتنا وفي أسر بمختلف الأعمار بتشوف المشاهد دي، مش لازم أعبر عن كل مشهد بصورة تصويرية تعبر عنه في مشاهد وكادرات تخيلية يمكن استخدامها.

وأكمل أحمد سعد الدين: «نحن على مدار 3 سنوات ماضية هناك تراجع في معدلات مشاهد التدخين والإدمان، موضحًا أن الدراما عبارة عن محاكاة للواقع وليس نقل الواقع بحزافيره، رسالة الدراما لابد أن تكون إيجابية بعيدة عن المشاهدة الدخيلة على الأسرة المصرية».

وأكمل: «المشاهد في المسلسلات الدرامية الآن التي تحتوي على مشاهد تدخين أو إدمان، لذا أصبح هناك إمكانية لجميع الفئات العمرية مشاهدة هذه المسلسلات». 

التدخين دراما رمضان المخدرات المسلسلات الدرامية دينا رامز

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