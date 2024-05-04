«كُل فطير وجبنة قديمة».. أماكن خروجات غير تقليدية في العيد

كشفت كريستينا نبيل، بلوجر سفر، عن أكثر العادات وأماكن التنزه المفضلة في الأعياد، موضحة أنها قامت بتجربة مدينة دهشور في الجيزة لأول مرة.

وأوضحت كريستينا نبيل خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البد، أن مدينة دهشور، تبعد ساعة عن القاهرة، وهي مكان لطيف بعيد عن زحام العاصمة.

وأضافت: “المكان مناسب للي عايز يفصل وياكل فطير وجبنة قديمة ويقطف الزهور”، موضحة أنه مكان هادئ، وبه أماكن كثيرة لاستقبال الزوار.

وأكدت أنه يمكن الحجز في هذه الأماكن للتنزه فيها من خلال الهاتف، ويمكن كذلك عمل “سكاي دايفنج” في الأهرامات، وهي آمنة وخروجه ترفيهية رائعة، كما أن هناك دراجات في منطقة الأهرامات يمكن الاستمتاع بها، ومن يقومون بتأجيرها لهم حسابات على مواقع التواصل؛ للحجز.

