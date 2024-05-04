600 أسرة إسرائيلية لـ وزير الدفاع: الدخول إلى رفح فخ الموت

وجه حوالي 600 من أهالي الجنود الإسرائيليين من مختلف الوحدات القتالية المتواجدين على الجبهة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اليوم السبت، رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي، يطالبون فيها بعدم دخول رفح.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم إرسال الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أعضاء حكومة الحرب، بيني جانتس وغادي آيزنكوت.

وتقول الرسالة: حسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، يبدو أن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من فخ موت للجنود، أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما كنت تعلن وتحذر من عدة أشهر على دخول رفح، فأن هناك من يعمل على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك".

وتابعت : "للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق فيكم! بعض الأحداث والحوادث التي جرت أثناء القتال وكلفت أرواح الجنود وأضرت بهم، لم تمليها بالواقع وبعضها على الأقل كان لاعتبارات سياسية وغيرها".