عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

600 أسرة إسرائيلية لـ وزير الدفاع: الدخول إلى رفح فخ الموت

يوآف جالانت
يوآف جالانت

وجه حوالي 600 من أهالي الجنود الإسرائيليين من مختلف الوحدات القتالية المتواجدين على الجبهة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اليوم السبت، رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي، يطالبون فيها بعدم دخول رفح.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم إرسال الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أعضاء حكومة الحرب، بيني جانتس وغادي آيزنكوت.

وتقول الرسالة: حسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، يبدو أن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من فخ موت للجنود، أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما كنت تعلن وتحذر من عدة أشهر على دخول رفح، فأن هناك من يعمل على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك".

وتابعت : "للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق فيكم! بعض الأحداث والحوادث التي جرت أثناء القتال وكلفت أرواح الجنود وأضرت بهم، لم تمليها بالواقع وبعضها على الأقل كان لاعتبارات سياسية وغيرها".

الحرب على قطاع غزة رئيس الأركان الإسرائيلي وزير الدفاع بيني جانتس وغادي آيزنكوت 600 أسرة إسرائيلية رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ