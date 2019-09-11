افرح دا العمر واحد بس.. ريهام سعيد تشارك الجماهير بفيديو جديد لها

نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على إنستجرام ".



وعلقت ريهام سعيد على الفيديو : قائلة " كن سعيدا. انت تعيش مرة واحدة فقط " .



وواجهت الإعلامية ريهام سعيد، أزمة بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، مما جعل المجلس القومى للمرأة يتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.



وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناء على الشكوى، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامى.