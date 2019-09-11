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أخبار البلد

شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:15 ص
جثمان عالم النووي
جثمان عالم النووي المصري
نورهان خفاجي وعدسة: أحمد بيسو
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، قادما من المغرب ليوارى الثرى في أرض الوطن، بعد وفاته في مدينة مراكش منذ عدة أيام. 

وقالت مصادر مطلعة، إن الجثمان وصل مطار القاهرة قادما على رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من خلال باب 35 بمطار القاهرة. 

فيما شهد مطار القاهرة، منذ فجر اليوم، توافدا من أسرة العالم المصري، لاستقبال جثمانه، ونقله إلى مثواه الأخير بمحافظة الغربية. 

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري، متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب. 

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة
شاهد.. لحظة وصول جثمان العالم النووي المصري إلى مطار القاهرة

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