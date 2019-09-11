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أخبار البلد

ذوى الاحتياجات والسياحة الخضراء يرفعان رصيد تصنيف الفنادق المصرية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:24 م
فندق - صور ارشيفية
فندق - صور ارشيفية
محمد الاسكندرانى
أوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أن تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية ستطبق على الفنادق الجديدة فقط قائلا: إن باقى الفنادق القائمة بالفعل سيطبق عليها اشتراطات العام الذى بنيت فيها .

وأشار ماجد فوزي إلى البند المتعلق بالمساحات والمسطحات المستحدثة فى المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق حيث ستطبق فقط على الفنادق الحديثة المقرر انشاؤها مشددا لن تطبق على القائمة.

وكشف ماجد فوزي، في تصريح لـ"صدى البلد" عن وجود 900 نقطة لتصنيف الفنادق المصرية لفئة الخمسة نجوم وفقا للمعايير الفندقية الحديثة يرفع من رصيدها وجود نمطى السياحة الخضراء "صديقة للبيئة" و ذوى الاحتياجات الخاصة.

وحول استحداث نمط سياحة الذهبيات النيلية "المراكب العائمة" لفت أن القطاع السياحى يمتلك العديد منها على مستوى عال من الخدمة ولكن المعايير تراعى الفئة التى تخدمها.

استكمل حديثة مؤكدا أنه تم الاطلاع على الانماط العالمية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، وفى اطار ذلك تم استحداث نمط الذهبيات ليتواكب مع التطور حيث لايوجد سواها فى مصر وتراعى المعايير الفندقية الجديدة عدد الكباين و مسطح المطبح و الريسبشن .

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