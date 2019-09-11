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تعليم

5 إجراءات عاجلة لـ التعليم.. في اليوم الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:19 م
اليوم الدراسي الأول
اليوم الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تفقد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، 4 مدارس بإدارتي شرق والمنتزه التعليمية، لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد.

وخلال جولته أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، عن 5 إجراءات اتخذتها المدارس قبل استقبال الطلاب، وهي الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة، وتفعيل بنك المعرفة المصري للاستفادة بما به من معلومات للطالب والمعلم وولي الأمر.علاوة على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

وأكد يوسف الديب، على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، فضلا عن وضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي والمقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات.

كانت قد انطلقت الدراسة، اليوم، لطلاب المنظومة الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع مدارس الإسكندرية، على أن يلحق بهم باقي المراحل التعليمية يوم 21 سبتمبر الجاري.

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