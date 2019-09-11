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لافروف: نعمل مع حكومة مولدوفا للحفاظ على استقرارها.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:46 م
سيرغي لافروف ، وزير
سيرغي لافروف ، وزير الخارجية الروسي
مي محمد
قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية مولدوفا على إعطاء دفعة جديدة لاتفاقيات ضمانية التقاعد، كما قدم اقتراحا للحكومة مولدوفا و حصل على وعد منهم للنظر فيه .

وأضاف سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره مولدوفا، اليوم الأربعاء، أن الاقتراح هو استئناف التوقيع على برامج لثلاث سنوات متتالية، لافتا إلى أن هذه البرامج قد تم الاتفاق خلالها على فعاليات مختلفة.

وأكد سيرجي لافروف أنه يرحب باستئناف اللقاءات 2+5 ، لافتا إلى أنه يري أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تكون دورية، متابعا أنه تم الإتفاق على التعاون بينهما في فضاء رابطة الدول المستقلة.

وأشار سيرجي لافروف إلى أنه أكد مع وزير خارجية مولدوفا أن تطوير العلاقات الثنائية بينهما تأتي من خلال العمل على دعم حكومة مولدوفا و الحفاظ على الإستقرار الداخلي لها ، مضيفا أن المحادثات بينه وبين نظيره وزير خارجية مولدوفا جاءت في وقتها .

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