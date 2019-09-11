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أخبار البلد

الحكومة توافق علي إضافة كلية طب وأخرى علاج طبيعى بجامعة الزقازيق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:54 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريبًا، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلًا من الاراضى المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كل من كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق ايضًا، هذا إلى جانب إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.

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