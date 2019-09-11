الحكومة توافق علي إضافة كلية طب وأخرى علاج طبيعى بجامعة الزقازيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريبًا، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلًا من الاراضى المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.



