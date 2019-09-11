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طارق شكري: مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والاشتراك في اتحاد المطورين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:42 م
طارق شكري
طارق شكري
هاني حسين
قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه تمت مراجعة مسودة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين من رئيس الوزراء ولجنة من الجهات المعنية وتوصلنا إلى صياغة متفق عليها من الجانبين، والقانون يشير إلى إنشاء الاتحاد وآليات تشغيله.

وأضاف شكري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان التشارك في الاتحاد المصري إلزامي لشركات وكيانات المطورين العقاريين، وهناك محاسبة مالية وقانونية لأي عضو يمارس هذه المهنة دون الحصول على الترخيص.

وتابع:" قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لن يطبق بأثر رجعي عند صدوره ، ويعطي الجميع مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والانضمام بالاتحاد تحت الدرجة التصنيفية التي يحصل عليها".

وأكمل طارق شكري:" أي شركة تمارس العمل دون الحصول على ترخيص تواجه مساءلة قانونية ومالية تصل إلى 20 مليون جنيه".

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