لنشر الفكر التنويرى ومحاربة التطرف..إنشاء أول مكتبة إقليمية في قنا

استقبل أبناء قنا، نبأ اعتماد 12 مليون جنيه إنشاء مكتبة إقليمية بمحافظة قنا على مساحة 4400 متر مربع، بنوع من الفرح والسعادة، لتحقيق حلم طالما نادى به المثقفين من أبناء قنا على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وذلك بتصميم خارجي لمبنى المكتبة مستوحى من البيئة والثقافة القنائية، لتكون منارة ثقافية لأبناء المحافظة ينهلون من كتبها ما ينير عقولهم وبصيرتهم، وبديلًا عن المكتبات التى تحويها المبانى الحكومية التي تفتح أبوابها وفقًا لروتين معقد.



المكتبة كما أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وضع لمبناها تصميم خارجي، مستوحى من البيئة والثقافة القنائية يراعى طبيعة المكان و تراث المحافظة، مع تزويدها بأحدث الأنظمة الالكترونية الخاصة بالأرشفة والبحث بما يتيح للباحث سهولة الوصول للكتب والمراجع، فضلًا عن تزويدها بقاعة اجتماعات ونظم حماية متطورة.



وأوضح الهجان، أنه تم اعتماد 12 مليون جنيه كمرحلة أولي لإنشاء المكتبة بقنا علي مساحة 4400 م2 منها 800 م2 لمبني المكتبة المكون من ثلاثة طوابق وباقي المساحة لعمل مناطق ترفيهية واستراحات ومساحات خضراء، كما تم اختيار موقع متميز للمكتبة وسط مدينة قنا، حيث الكثافة السكانية العالية وسهولة الوصول إليها، حتى تساهم فى إثراء الحركة الثقافية بقنا.



وأضاف الهجان، أنه جاري التخطيط لتعميم تلك التجربة في عدد من المدن الأخرى بهدف التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب والفتيات في القراءة والتعلم بدلا من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة، لاسيما و أن المكتبة تمثل مركز إشعاع وتنوير علمي وثقافي، فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات.



وقال السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إن زيارته لقنا، تأتي في إطار تنفيذ أعمال مبادرة الألف مكتبة التي أطلقها السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، لإنشاء 1000 مكتبة عامة جديدة فى محافظات الجمهورية بهدف نشر الفكر التنويري ومحاربة الفكر المتطرف.



وأشار الطايفى، إلى أن الصندوق سوف يدعم المكتبة بما يلزمها من الكتب والدوريات العلمية وأجهزة الحاسب الآلي، كما أنه سوف يتم تزويدها بمكتبة رقمية ونادي تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي وضع برنامج تدريبي لترشيح الكوادر الفنية وتدريبها للعمل بها.



يذكر أن محافظة قنا، شهدت اليوم اجتماع بالديوان العام، ضم محافظ قنا، ومدير صندوق مكتبات مصر العامة، لبحث آلية البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مكتبة إقليمية بمدينة قنا، بحضور وفد من الصندوق وعدد من القيادات التنفيذية بقنا.

