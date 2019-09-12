أمين السنودس الإنجيلي: أشجع الزمالك واحترم فن أحمد حلمي

قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو رابطة الكنائس المُصلحة على مستوى العالم والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر إن الخدمة الدينية لا ينظر لها كوظيفة ولكن كرسالة، وأن هذا الأمر يتطلب اقتطاع بعض الوقت الذى من المفترض أن يخصص للأسرة وهنا تكون المعادلة الصعبة كيف تكون راعيا جيدا تقوم بدورك بأمانة لدى الشعب وفي نفس الوقت لا تقصر في حقوق أسرتك.



وأضاف القس رفعت فتحي – في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري - أنه يحب الفن الراقي الذى قدمه عبدالوهاب وام كلثوم وفريد الأطرش وفيروز، وأنه ليس ضد الجدد ولكن الذوق الشخصي يميل إلى هؤلاء الذين قدموا الفن الراقي الأصيل.



وتابع قائلا: "إنه في الأوانة الأخيرة لا يستطيع متابعة الأعمال الدرامية وأنه يحترم الفن الذى يقدمه الفنان أحمد حلمي، وأن الوقت الذى يشاهد فيه التليفزيون يكون معظمه لمتابعة البرامج الإخبارية والحوارية لبعض الأشخاص".



ونوه الدكتور رفعت فتحي إلى أن يحب الرياضة وأنه يتابع دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، وأنه تابع الانجازات التى حققها الأبطال المصريين في مختلف الألعاب، وكذلك حصول منتخبي مصر للناشئين على بطولة كأس العالم لكرة اليد والمركز الثالث للشباب في نفس اللعبة.



وأشار إلى أنه يشجع فريق الزمالك منذ وقت طويل، موضحا أن مشكلة اللاعبين الذين يذهبون إلى الخارج لا يستطيعون التوافق مع ظروف الاحتراف، إلا أن اللاعب محمد صلاح استطاع أن يضبط حياته وأن يتعلم اللغة باتقان، وأنه يتدرب كثيرا بشكل منفرد للتصويب على المرمي.



وتابع قائلا: "إنه يشجع ليفربول من أجل محمد صلاح، ولكنه إذا ذهب لاى فريق أخر سيشجع الفريق الذى سيلعبه له، حتى لو انه لعب في ريال مدريد سوف اشجعه وانا في هذه الحالة لا أشجع الفريق ولكن اشجع ابن بلدي".