اليوم.. التموين تضع حجر أساس منطقة لإنشاء أسواق تجارية بالشرقية

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية فى إطار العمل على إنشاء أسواق تجارية لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات.



