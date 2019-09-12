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اقتصاد

اليوم.. التموين تضع حجر أساس منطقة لإنشاء أسواق تجارية بالشرقية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية فى إطار العمل على إنشاء أسواق تجارية لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات.

وكانت وزارة التموين قد أكدت أنه تم التعاقد على إقامة 18 منطقة لوجستية وتجارية، وسيترتب عليه تقليل الفاقد فى تداول السلع وخاصة اللحوم والخضر والفواكهة، والتوفير للمستهلك، من خلال تقليل الفاقد، وتقليل مراحل التداول وأن معارض أهلا مدارس الموجودة بمحافظة الغربية، مستمرة بنفس الأسعار المتفق عليها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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