المنيا ينجح في ضم الهداف سمارة موسمين

نجح مسئولو نادي المنيا في ضم اللاعب محمد سمارة، مهاجم الفريق السابق عائدا من فريق نادي مصر لمدة موسمين.



ويعد اللاعب محمد سمارة من الصفقات الهامة للفريق هذا الموسم ومن أقوى التدعيمات بخط الهجوم ، وتم دراسة الملف بعناية شديد طوال الفترة الماضية مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة حتى نجحنا في الحصول على توقيع اللاعب.



وجاء توقيع اللاعب بحضور مدير الكرة ، والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس الإدارة، وتمنوا له تقديم موسما قويا خلال الفترة المقبلة.



ويعد سمارة من هدافي فريق المنيا وسبق له اللعب مع الفريق لمدة موسمين، وحصل على لقب الهداف بمجموعة الصعيد برفقة الفريق المنياوي خلال الموسم قبل الماضي وكان من الهدافين خلال الموسم الذي تلاه، قبل أن يغادر إلى فريق اف سي مصر.

