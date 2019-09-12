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فن

شاهد.. احمد فهمى وهنا الزاهد يقطعان تورتة حفل زفافهما

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
شروق ابراهيم
تداول رواد مواقع التواصل المختلفة، صورًا للفنان احمد فهمي وهنا الزاهد وهما يقطعان تورتة حفل زفافهما المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور كبير لنجوم الفن.

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد" قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

وحضر حفل الزفاف احمد عز، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، عمرو سعد، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي ، دنيا سمير غانم وغيرهم.
شاهد.. احمد فهمى وهنا الزاهد يقطعان تورتة حفل زفافهما

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