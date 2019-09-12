شاهد.. احمد فهمى وهنا الزاهد يقطعان تورتة حفل زفافهما

تداول رواد مواقع التواصل المختلفة، صورًا للفنان احمد فهمي وهنا الزاهد وهما يقطعان تورتة حفل زفافهما المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور كبير لنجوم الفن.





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد" قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.





وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.



