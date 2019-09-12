زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفاً بتنسيق 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بتنسيق هذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .
وأوضح بيان، أنه تقدم إجمالى (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.
يأتي ذلك بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالباً وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.