زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفاً بتنسيق 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بتنسيق هذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .





وأوضح بيان، أنه تقدم إجمالى (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.



