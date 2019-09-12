مباريات نادي الزمالك في قرعة الدوري المصري 2020

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.



وأقيمت قرعة الدوري المصري بطريقة "غير موجهة" عكس الحال في المواسم السابقة حيث كان يتم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك إلى الجولة الأخيرة.



ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.



ويستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة "ساحلية" أمام الاتحاد السكندري، ثم مصر للمقاصة يليه اف سي مصر قبل صدامه مع الأهلي.



وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول:

-الجولة الأولى

الزمالك والاتحاد السكندري



-الجولة الثانية

مصر للمقاصة والزمالك



-الجولة الثالثة

الزمالك واف سي مصر



-الجولة الرابعة

الأهلي والزمالك



-الجولة الخامسة

الزمالك والمقاولون العرب



-الجولة السادسة

إنبي والزمالك



-الجولة السابعة

الزمالك وبيراميدز



-الجولة الثامنة

طلائع الجيش والزمالك



-الجولة التاسعة

الزمالك وسموحة



-الجولة العاشرة

الإنتاج الحربي والزمالك



-الجولة الحادية عشر

الزمالك وأسوان



-الجولة الثانية عشر

طنطا والزمالك



-الجولة الثالثة عشر

الجونة والزمالك



-الجولة الرابعة عشر

الزمالك والمصري



-الجولة الخامسة عشر

وادي دجلة والزمالك



-الجولة السادسة عشر

الزمالك وحرس الحدود



-الجولة السابعة عشر

الاسماعيلي والزمالك