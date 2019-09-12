سفير اليابان في مصر: الرئيس السيسي أنجز عملا شغل العالم سنوات طويلة

قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن قمة التيكاد بدأت منذ عام 1993، ويتم عقدها بشكل دوري كل عام تقريبا، إنها تستهدف تدفق القطاع الخاص إلى القارة الإفريقية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الربط بين كل دول القارة الإفريقية، وهو من أهم القضايا التي عمل عليها العالم طوال سنوات كثيرة.



وأشار، "نوكي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية في البداية كانت تنال الجزء الأكبر من تركيز القمة، ولكنهم بدأوا في التركيز على دور الاستثمار منذ عام 2013، حيث كان هناك تأكيد أكثر علي القطاع الخاص.



وأضاف أن القارة الإفريقية السمراء لم تعد كما كانت خلال تسعينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن هناك استثمارا كبيرا من القطاع العام بتلك القارة السمراء.



