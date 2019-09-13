10 مليارات جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 10 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 37.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79% خلال الأسبوع.