ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:22 م
جانب من مباراة منتخب
جانب من مباراة منتخب مصر وتايلاند
محمد رشاد
فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة على نظيره التايلاندى 3-2 فى المباراة التى اقيمت اليوم الخميس بمجمع الصالات باستاد القاهرة ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16 ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.

جاءت نتائج الاشواط 25-21 و25-23 و17-25 و22-25 و18-16.

وبهذه النتيجة تواجه مصر غدا الجمعة منتخب بلغاريا ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12 ...فيما ستواجه تايلاند نظيرتها كندا فى ضمن منافسات تحديد المراكز من 13 وحتى 16.
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور
ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

النادي الأعلى قيمة تسويقية في مصر.. الأرقام تجيب قبل بدء الدوري

أنقذه ذكاؤه.. كيف نجا طفل مصري بالكويت من واقعة اغتصاب

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها

صورة ساخرة لـ نجمي مسرح مصر من فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي.. والجمهور: البوفيه فتح

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

كيف انتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش رغم توقيعه لـ الصفاقسى.. مصادر تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر