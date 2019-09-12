ناشئات مصر يفوز على تايلاند 3-1 فى بطولة العالم للكرة الطائرة .. فيديو وصور

فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة على نظيره التايلاندى 3-2 فى المباراة التى اقيمت اليوم الخميس بمجمع الصالات باستاد القاهرة ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16 ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.



جاءت نتائج الاشواط 25-21 و25-23 و17-25 و22-25 و18-16.



وبهذه النتيجة تواجه مصر غدا الجمعة منتخب بلغاريا ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 12 ...فيما ستواجه تايلاند نظيرتها كندا فى ضمن منافسات تحديد المراكز من 13 وحتى 16.