التعلم باللعب..منتدى لطلاب 18 جامعة ومدرسة برعاية اتحاد الجامعات الإفريقية

أطلق المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية ومقره جامعة الأزهر، على مدار ثلاثة أسابيع منتدى الشباب الافريقي للبحث والابتكار بالتعاون مع مبادرة ابتكار.





وكشفت الدكتورة أماني الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، إن المنتدى يهدف إلى تهيئة جيل من طلبة الجامعات والمدارس على دراية بمهارات وأساليب البحث العلمي من خلال التعلم باللعب وتوظيف البحث العلمي لابتكار حلول غير تقليدية للتلوث البيئي.





وتختتم هذه المبادرة فعالياتها باحتفالية يوم الإثنين ١٦ سبتمبر بمشاركة من أكاديمية البحث العلمي ووزارة البيئة وجامعة زويل والمركز القومي للبحوث وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر والذي يشارك في الإشراف على المنتدى بالتعاون مع شباب مبادرة ابتكار.





وأشارت إلى أنه من أبرز الموضوعات والمشروعات المشاركة في هذه الدورة لخلق بيئة نظيفة مثل كيفية التخلص من نفايات البلاستيك تلوث الهواء وتدوير المخلفات الزراعية.



