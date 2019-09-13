المصري البورسعيدي يكشف كواليس قرب قيادة إيهاب جلال للمنتخب ويتحدث عن البديل

كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن كواليس قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني للفريق من قيادة المنتخب الأول خلفا لـلمكسيكي خافيير أجيري.



وأكد الخولي في تصريحات لقناة أون سبورت أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تواصلت مع إيهاب جلال من أجل الاتفاق معه على تفاصيل قيادته للمنتخب.



وأضاف أن مجلس إدارة النادي لم يتلق أي اتصالات من جانب اللجنة الخماسية لإخبارهم بشأن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب.



وأكمل عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن مجلس الإدارة حتى الآن لم يتواصل مع أي مدرب آخر للاتفاق معه بشأن قيادة الفريق، مشددا أنه في حال رحل إيهاب جلال فإن المدرب الجديد سيكون مصريا.

