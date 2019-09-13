مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الجمعة، الموافق 13 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في البطولة العربية للأندية والدوري السعودي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
كأس محمد السادس للأندية الأبطال:
الاسماعيلي X أهلي بن غازي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الإسباني:
ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الفرنسي:
أميان X ليون - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:
النصر X الشباب - 7:35 مساءً - السعودية الرياضية
التعاون X العدالة - 5:50 مساءً - السعودية الرياضية
كأس محمد السادس للأندية الأبطال:
الاسماعيلي X أهلي بن غازي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الإسباني:
ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD
الدوري الفرنسي:
أميان X ليون - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:
النصر X الشباب - 7:35 مساءً - السعودية الرياضية
التعاون X العدالة - 5:50 مساءً - السعودية الرياضية