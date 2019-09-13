مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الجمعة، الموافق 13 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في البطولة العربية للأندية والدوري السعودي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

الاسماعيلي X أهلي بن غازي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD



الدوري الإسباني:

ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD



الدوري الفرنسي:

أميان X ليون - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

النصر X الشباب - 7:35 مساءً - السعودية الرياضية

التعاون X العدالة - 5:50 مساءً - السعودية الرياضية